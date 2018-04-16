"Киевэнерго" сделало заявление после взрыва возле центра обслуживания

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Компания "Киевэнерго" усилила меры безопасности клиентов и персонала в рабочие дни во всех столичных центрах обслуживания после нападения на центр обслуживания компании в Святошинском районе.

Взрыв прогремел в ночь на воскресенье. По предварительным выводам правоохранителей, неизвестные через окно бросили в помещение взрывчатку. Волной от взрыва поврежден фасад помещения и мебель. Пострадавших нет.

"В часы приема клиентов центры обслуживания клиентов​ "Киевэнерго"​​ обеспечены всеми необходимыми средствами как технической, так и физической охраны: охранниками, системой видеонаблюдения, техническими средствами оперативного оповещения и вызова групп оперативного реагирования", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Компания обратилась в правоохранительные органы для​ расследования инцидента.

Центр обслуживания на проспекте Победы, 93 в Святошинском районе столицы, где произошел взрыв, закрыт на ремонт.