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    Киев

    "Киевэнерго" сделало заявление после взрыва возле центра обслуживания

    (обновлено: )60110
    В пресс-службе компании сообщили, что в часы приема клиентов центры обслуживания клиентов​ "Киевэнерго"​​ обеспечены всеми необходимыми средствами как технической, так и физической охраны.
    Взрыв возле здания Киевэнерго в Святошинском районе столицы, 15 апреля 2018
    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Компания "Киевэнерго" усилила меры безопасности клиентов и персонала в рабочие дни во всех столичных центрах обслуживания после нападения на центр обслуживания компании в Святошинском районе.

    Взрыв прогремел в ночь на воскресенье. По предварительным выводам правоохранителей, неизвестные через окно бросили в помещение взрывчатку. Волной от взрыва поврежден фасад помещения и мебель. Пострадавших нет.

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    "В часы приема клиентов центры обслуживания клиентов​ "Киевэнерго"​​ обеспечены всеми необходимыми средствами как технической, так и физической охраны: охранниками, системой видеонаблюдения, техническими средствами оперативного оповещения и вызова групп оперативного реагирования", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

    Компания обратилась в правоохранительные органы для​ расследования инцидента.

    Центр обслуживания на проспекте Победы, 93 в Святошинском районе столицы, где произошел взрыв, закрыт на ремонт. 

    kyiv.npu.gov.ua
    Взрыв возле здания "Киевэнерго" в Святошинском районе столицы, 15 апреля 2018

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