Возле здания "Киевэнерго" прогремел взрыв

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Взрыв прогремел в ночь на воскресенье, 15 апреля, возле здания "Киевэнерго" в Святошинском районе столицы, пострадавших нет, сообщает пресс-служба киевской полиции.

Информация о взрыве на пр. Победы, 93 поступила правоохранителям в 00:40.

kyiv.npu.gov.ua Взрыв возле здания "Киевэнерго" в Святошинском районе столицы, 15 апреля 2018

Установлено, что в результате происшествия выбиты две двери, повреждены окна и фасад. По предварительным выводам взрывотехников, злоумышленник мог использовать гранату.

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На месте происшествия работают правоохранители, в частности сотрудники взрывотехнической службы, устанавливаются все обстоятельства правонарушения.

kyiv.npu.gov.ua Взрыв возле здания "Киевэнерго" в Святошинском районе столицы, 15 апреля 2018

Оперативники разыскивают причастных к взрыву лиц. После проведения первоочередной проверки будет определена правовая квалификация события.

В ночь на пятницу офис отдела продаж "Киевгорстроя" в центре столицы был обстрелян из ручного противотанкового гранатомета. Следственная группа полиция проводит расследование по этому инциденту.