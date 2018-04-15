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    Возле здания "Киевэнерго" прогремел взрыв

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    Гранатометный обстрел в центре Киева (6)

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    По данным полиции, информация о взрыве поступила в 00:40. В результате происшествия выбиты две двери, повреждены окна и фасад. По предварительным выводам взрывотехников, злоумышленник мог использовать гранату.
    Взрыв возле здания Киевэнерго в Святошинском районе столицы, 15 апреля 2018
    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Взрыв прогремел в ночь на воскресенье, 15 апреля, возле здания "Киевэнерго" в Святошинском районе столицы, пострадавших нет, сообщает пресс-служба киевской полиции.

    Информация о взрыве на пр. Победы, 93 поступила правоохранителям в 00:40.

    kyiv.npu.gov.ua
    Взрыв возле здания "Киевэнерго" в Святошинском районе столицы, 15 апреля 2018

    Установлено, что в результате происшествия выбиты две двери, повреждены окна и фасад. По предварительным выводам взрывотехников, злоумышленник мог использовать гранату.

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    На месте происшествия работают правоохранители, в частности сотрудники взрывотехнической службы, устанавливаются все обстоятельства правонарушения.

    kyiv.npu.gov.ua
    Взрыв возле здания "Киевэнерго" в Святошинском районе столицы, 15 апреля 2018

    Оперативники разыскивают причастных к взрыву лиц. После проведения первоочередной проверки будет определена правовая квалификация события.

    В ночь на пятницу офис отдела продаж "Киевгорстроя" в центре столицы был обстрелян из ручного противотанкового гранатомета. Следственная группа полиция проводит расследование по этому инциденту.

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