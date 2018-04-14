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    В Киеве экстремалы пытались забраться на 135-метровый мост. Фотофакт

    (обновлено: )10601
    На фото видно, как два человека балансируют на вантах, взбираясь на самый верх путепровода. Высота центральной вышки Южного моста 135 метров.
    В Киеве по тросам Южного моста карабкались два человека
    instagram.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. 

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    В Киеве по тросам Южного моста карабкались два человека, сообщает dtp.kiev.ua.

    Экстремалов сфотографировали очевидцы.

    На фото видно, как два человека балансируют на вантах, взбираясь на самый верх путепровода.

    Высота центральной вышки Южного моста 135 метров. 

    В комментариях к фото очевидцы сообщают, что их действия вызвали интерес у проезжавших мимо водителей, которые остановились в тянучке.

    Напомним, Французские бейсджамперы Фред Фюген и Винс Реффет прыгнули с вершины горы Юнгфрау (Швейцарские Альпы) и залетели в легкомоторный самолет.

    Экстремалы были одеты в вингсьют (специальный костюм-крыло, который позволяет пилоту выполнять полеты).

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