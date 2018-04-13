Центр Киева остался без воды

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина.

В центре Киева в районе площади Победы большое количество домов осталось без водоснабжения, сообщила пресс-служба Киевводоканала в соцсети Facebook

Отмечается, что это случилось из-за аварии на водоводах.

По данным службы, в результате проведения работ на дождевой канализации по ул. Гончара неизвестной организацией были повреждены водоводы, что повлекло большую утечку воды.

От водоснабжения отключено большое количество домов — на улице Гончара, Богдана Хмельницкого и Бульварно-Кудрявской.

Напомним, ранее около 60 тысяч человек в четырех городах остались без воды из-за аварии на водопроводе на подконтрольной Киеву территории Донецкой области.