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    Центр Киева остался без воды

    (обновлено: )23640
    В результате проведения работ на дождевой канализации по ул. Гончара неизвестной организацией были повреждены водоводы, что повлекло большую утечку воды.
    Водопроводный кран
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. 

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    В центре Киева в районе площади Победы большое количество домов осталось без водоснабжения, сообщила пресс-служба Киевводоканала в соцсети Facebook

    Отмечается, что это случилось из-за аварии на водоводах.

    По данным службы, в результате проведения работ на дождевой канализации по ул. Гончара неизвестной организацией были повреждены водоводы, что повлекло большую утечку воды.

    От водоснабжения отключено большое количество домов — на улице Гончара, Богдана Хмельницкого и Бульварно-Кудрявской.

    Напомним, ранее около 60 тысяч человек в четырех городах остались без воды из-за аварии на водопроводе на подконтрольной Киеву территории Донецкой области.

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