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    В Киеве задержали банду, громившую с автоматами игорные заведения

    (обновлено: )13912
    Полиции удалось обнаружить автомобиль, на котором скрывались злоумышленники. Возраст задержанных мужчин - от 22 до 38 лет. У них изъяли оружие, боеприпасы и деньги.
    В Киеве задержали банду, которая с автоматами громила игорные заведения
    kiev.informator.ua

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В Киеве задержаны 12 человек по подозрению в серии погромов в развлекательных заведениях в Дарницком и Днепровском районах, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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    Сообщается, что в одном из случаев группа лиц, одетых в камуфляжную форму и балаклавы, ворвалась в час ночи в лотерейный пункт на ул. Привокзальной и начала крушить там мебель. После этого, угрожая кассиру автоматами, они похитили 4 тыс. грн и скрылись на автомобиле. 

    Спустя час они вновь совершили нападение, на этот раз на интернет-клуб на ул. Малышко. Разгромив там мебель, они похитили 10 тыс. грн.

    Полиции удалось обнаружить автомобиль, на котором скрывались злоумышленники. Возраст задержанных мужчин — от 22 до 38 лет. У них изъяли оружие, боеприпасы и деньги.

    "В настоящее время всем задержанным объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 187 УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Кроме того, проверяется причастность подозреваемых к совершению в ночь на 12 апреля еще 4 аналогичных преступлений", — сообщили в прокуратуре.

    Ранее, 10 апреля, в Киевской области напали на автомобиль "Укрпочты", который перевозил пенсии.

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