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    Киев

    Киевский детсад вызвал ГСЧС для спасения кота с дерева

    (обновлено: )4910
    Пожарный поднялся по раздвижной лестнице и снял перепуганное животное. Спасенный кот был передан воспитанникам детского сада, которые с интересом наблюдали за спасательной операцией.
    В киевском детсаду спасатели сняли кота с дерева
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В Киеве наряд пожарно-спасательной службы прибыл по вызову в детский сад, расположенный на улице Ушинского в Соломенском районе столицы.

    Причиной вызова стал перепуганный кот, который залез на высокое дерево и не смог спуститься на землю.

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    "Спасателям поступил вызов по тревоге — сообщили, что в беду попал кот. Несчастное животное, как оказалось, залезла на дерево, а обратно слезть смелости не хватило… Громкие крики несчастного кота услышали дети, именно вместе с родителями шли в детский сад. Они и вызвали спасателей, животное жалко стало, как потом рассказали", — говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    В киевском детсаду спасатели сняли кота с дерева

    Прибывшие работники ГСЧС поднялись на дерево с помощью раздвижной лестницы и на руках доставили кота на землю. Животное передали воспитанникам детсада.

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