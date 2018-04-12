Киевский детсад вызвал ГСЧС для спасения кота с дерева

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В Киеве наряд пожарно-спасательной службы прибыл по вызову в детский сад, расположенный на улице Ушинского в Соломенском районе столицы.

Причиной вызова стал перепуганный кот, который залез на высокое дерево и не смог спуститься на землю.

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"Спасателям поступил вызов по тревоге — сообщили, что в беду попал кот. Несчастное животное, как оказалось, залезла на дерево, а обратно слезть смелости не хватило… Громкие крики несчастного кота услышали дети, именно вместе с родителями шли в детский сад. Они и вызвали спасателей, животное жалко стало, как потом рассказали", — говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям В киевском детсаду спасатели сняли кота с дерева

Прибывшие работники ГСЧС поднялись на дерево с помощью раздвижной лестницы и на руках доставили кота на землю. Животное передали воспитанникам детсада.

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