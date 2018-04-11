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    Киев

    Противники скандальной стройки в Киеве подожгли кран

    (обновлено: )27
    Захват крана связан со строительством многоэтажного отеля на Андреевском спуске, 14-16 в исторической части Киева, которая входит в охранную зону объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
    Строительный кран, который подожгли на Андреевском спуске в Киеве
    facebook.com/jaroslaw.com.ua

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Активисты, захватившие строительный кран на Андреевском спуске в Киеве, подожгли его, сообщил Ярослав Гребенюк.

    "Кран на Андреевском спуске подожгли", — написал он на своей странице в Facebook.

    Захват крана связан со строительством многоэтажного отеля на Андреевском спуске, 14-16. Данный участок входит в охранную зону объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, где строительство подобны объектов запрещено. 

    Ранее протестующие заявили, что их акция будет бессрочной.

    Viktor Kruk, facebook
    На месте скандальной застройки в историческом центре Киева

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