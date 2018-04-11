Противники скандальной стройки в Киеве подожгли кран

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Активисты, захватившие строительный кран на Андреевском спуске в Киеве, подожгли его, сообщил Ярослав Гребенюк.

"Кран на Андреевском спуске подожгли", — написал он на своей странице в Facebook.

Захват крана связан со строительством многоэтажного отеля на Андреевском спуске, 14-16. Данный участок входит в охранную зону объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, где строительство подобны объектов запрещено.

Ранее протестующие заявили, что их акция будет бессрочной.