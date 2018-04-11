Найденное в Днепре тело женщины не принадлежит студентке медвуза - СМИ

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Найденное в среду в Киеве возле моста Патона в реке Днепр тело женщины не принадлежит студентке из Таджикистана, которая в начале февраля совершила суицид.

Об этом сообщили УНН в прокуратуре Киева.

"По предварительным данным, это не студентка, которую разыскивают", — сказали в прокуратуре.

Напомним, в конце февраля спасатели приостановили поиски тела студентки медицинского университета Богомольца, которая спрыгнула с Моста Патона. Поисковую операцию временно прекратили после того, как усилились морозы, из-за чего началось обледенение водолазного снаряжения.