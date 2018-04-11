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    Киев

    Найденное в Днепре тело женщины не принадлежит студентке медвуза - СМИ

    (обновлено: )9201
    В прокуратуре Киева сообщили, что по предварительным данным найденное в Днепре тело женщины не принадлежит студентке медвуза.
    Тело женщины, выловленное в Днепре в среду
    nashkiev.ua

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Найденное в среду в Киеве возле моста Патона в реке Днепр тело женщины не принадлежит студентке из Таджикистана, которая в начале февраля совершила суицид.

    Об этом сообщили УНН в прокуратуре Киева.

    "По предварительным данным, это не студентка, которую разыскивают", — сказали в прокуратуре.

    Напомним, в конце февраля спасатели приостановили поиски тела студентки медицинского университета Богомольца, которая спрыгнула с Моста Патона. Поисковую операцию временно прекратили после того, как усилились морозы, из-за чего началось обледенение водолазного снаряжения.

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