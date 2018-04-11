В Киеве активисты захватили кран, препятствуя застройке Андреевского спуска

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. В Киеве на Андреевском спуске произошел конфликт между активистами и строителями.

Как сообщил пользователь Виктор Крук на своей странице в Facebook, на исторической улице столицы находится достаточно много активистов, которые хотят прекратить строительство отеля.

В частности, активисты взобрались на строительный кран, чтобы заблокировать его работу.

Отметим, что застройщик намерен возвести восьмиэтажный отель на Андреевском спуске, 14. Минкульт ранее позволил скандальное строительство гостиницы на Андреевском спуске.

Viktor Kruk, facebook На месте скандальной застройки в историческом центре Киева

Viktor Kruk, facebook На месте скандальной застройки в историческом центре Киева

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные попытались спилить деревья на участке земли между домами 123 и 127 по улице Саксаганского в Шевченковском районе Киева, чтобы расчистить участок под строительство здания с торгово-офисными помещениями. Местные жители пытались их остановить, завязалась потасовка, в которой одной женщине сломали ногу.