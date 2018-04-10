Из Киева будет ходить "поезд четырех столиц"

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина.

Министерство инфраструктуры запустит новый железнодорожный маршрут из Киева в Ригу через Минск и Вильнюс, сообщил заместитель министра Юрий Лавренюк в Facebook

По его словам, тарифный совет Мининфраструктуры внес изменения в тарифы на перевозку пассажиров и багажа в международном сообщении. Соответствующий приказ был подписан министром Владимиром Омеляном и направлен в Минюст на регистрацию.

"УЗ уже закупила 28 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода, которые будут в ближайшее время курсировать в направлении Киев-Минск-Вильнюс-Рига. Стоимость билета в купейном вагоне в Ригу составит около 1855 грн (59 евро)", – написал Лавренюк.

Как сообщалось ранее, пассажирам поезда Вена-Киев пришлось пересесть в венгерский вагон, потому что вагон "Укрзализныци", в котором они ехали ранее, — не прошел проверку. Представители ÖBB (Австрийские федеральные железные дороги) запретили его дальнейшее движение по Австрии.