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    Киев

    Из Киева будет ходить "поезд четырех столиц"

    (обновлено: )18010
    Как стало известно, УЗ уже закупила 28 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода, которые будут в ближайшее время курсировать в направлении Киев-Минск-Вильнюс-Рига.
    Пассажирский поезд
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. 

    Поезд
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"
    Что значит подорожание пассажироперевозок "Укрзализныци"
    Министерство инфраструктуры  запустит новый железнодорожный маршрут из Киева в Ригу через Минск и Вильнюс, сообщил заместитель министра Юрий Лавренюк в Facebook.

    По его словам, тарифный совет Мининфраструктуры внес изменения в тарифы на перевозку пассажиров и багажа в международном сообщении. Соответствующий приказ был подписан министром Владимиром Омеляном и направлен в Минюст на регистрацию.

    "УЗ уже закупила 28 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода, которые будут в ближайшее время курсировать в направлении Киев-Минск-Вильнюс-Рига. Стоимость билета в купейном вагоне в Ригу составит около 1855 грн (59 евро)", – написал Лавренюк.

    Как сообщалось ранее, пассажирам поезда Вена-Киев пришлось пересесть в венгерский вагон, потому что вагон "Укрзализныци", в котором они ехали ранее, — не прошел проверку. Представители ÖBB (Австрийские федеральные железные дороги) запретили его дальнейшее движение по Австрии. 

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