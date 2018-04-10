Спасатели возобновили поиски тела пропавшей студентки медвуза Богомольца

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители и спасатели ГСЧС возобновили поиски тела студентки медицинского университета Богомольца Мукаддас Насирлаевой.

"Продолжаются поиски студентки Мукаддас Насирлаевой. Пока безрезультатно. Общая площадь обследования 45000 кв.м. Водолазами обследовано более 4000 кв.м. На сегодня все", — сообщает Киев.Оперативный.

Поисковые работы были приостановлены 22 февраля.

Напомним, адвокат семьи Насирлаевых Рошанбек Розметов сообщил, что деканат по работе с иностранными студентами Национального медицинского университета им. Богомольца вовремя не подал документы Мукаддас Насирлаевой в миграционную службу для получения временного вида на жительство. Кроме этого, он отметил, что университет распространяет ложную информацию, поскольку девушка в день исчезновения посещала пары, была старостой в группе и фиксировала отсутствие других студентов на занятиях.

Ранее в медуниверситете сообщили, что Мукаддас была отчислена за нарушения миграционного законодательства. "Срок действия ее визы закончился 17.12.2017 года. До этого времени Насырлаева не оформила вид на жительство и не выехала в Туркменистан, чтобы получить новую визу. 18 января медицинский университет сообщил о расторжении контракта с Мукаддас Насырлаевой на основании нарушения студенткой миграционного законодательства, 24 января ей второй раз лично сообщили о подписании приказа об отчислении из университета, поскольку ситуация не изменилась", – отмечалось в сообщении.

Напомним, после длительных поисков 19-летней гражданки Туркменистана Мукаддас Насырлаевой стало известно, что она прыгнула с моста Патона в Киеве. До этого у Мукаддас возникли противоречия с деканатом вуза из-за возможного отчисления.