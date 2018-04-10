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    Киев

    Спасатели возобновили поиски тела пропавшей студентки медвуза Богомольца

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    Водолазами в поисках тела студентки медицинского университета Богомольца Мукаддас Насирлаевой обследовано во вторник более 4000 кв.м
    Водолазы возобновили поиски спрыгнувшей с моста студентки из Туркменистана
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители и спасатели ГСЧС возобновили поиски тела студентки медицинского университета Богомольца Мукаддас Насирлаевой.

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    "Продолжаются поиски студентки Мукаддас Насирлаевой. Пока безрезультатно. Общая площадь обследования 45000 кв.м. Водолазами обследовано более 4000 кв.м. На сегодня все", — сообщает Киев.Оперативный.

    Поисковые работы были приостановлены 22 февраля.

    Напомним, адвокат семьи Насирлаевых Рошанбек Розметов сообщил, что деканат по работе с иностранными студентами Национального медицинского университета им. Богомольца вовремя не подал документы Мукаддас Насирлаевой в миграционную службу для получения временного вида на жительство. Кроме этого, он отметил, что университет распространяет ложную информацию, поскольку девушка в день исчезновения посещала пары, была старостой в группе и фиксировала отсутствие других студентов на занятиях.

    Ранее в медуниверситете сообщили, что Мукаддас была отчислена за нарушения миграционного законодательства. "Срок действия ее визы закончился 17.12.2017 года. До этого времени Насырлаева не оформила вид на жительство и не выехала в Туркменистан, чтобы получить новую визу. 18 января медицинский университет сообщил о расторжении контракта с Мукаддас Насырлаевой на основании нарушения студенткой миграционного законодательства, 24 января ей второй раз лично сообщили о подписании приказа об отчислении из университета, поскольку ситуация не изменилась", – отмечалось в сообщении.

    Напомним, после длительных поисков 19-летней гражданки Туркменистана Мукаддас Насырлаевой стало известно, что она прыгнула с моста Патона в Киеве. До этого у Мукаддас возникли противоречия с деканатом вуза из-за возможного отчисления.

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