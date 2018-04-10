Парню, стрелявшему по окнам многоэтажки в Киеве, грозит 7 лет тюрьмы

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Киевской местной прокуратурой №9 сообщено о подозрении 24-летнему жителю столицы, который открыл стрельбу по окнам жилого дома в Соломенском районе Киева.

"Инцидент произошел утром 7 апреля. По спецлинии «102» поступили звонки от жителей жилого комплекса, расположенного на ул. Митрополита Липкивского, которые сообщили, что обнаружили сквозные отверстия на окнах в своих квартирах, а внутри помещений — предметы, похожие на пули. Благодаря правильно организованным оперативным и розыскным мероприятиям личность злоумышленника, стрелявшего по окнам квартир, было установлено. Им оказался 24-летний житель соседнего дома, который проживает в арендованной квартире. При проведении неотложного обыска правоохранители изъяли в его доме пистолет марки «ТТ», патроны к нему, а также стреляную гильзу", — сообщает подробности прокуратура Киева.

Сейчас правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины.

Вместе с тем, при решении вопроса об избрании ему меры пресечения, Соломенский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о взятии подозреваемого под стражу и применил к нему меру пресечения в виде домашнего ареста. Не соглашаясь с таким решением, местная прокуратура обжалует его в апелляционном порядке. Досудебное следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали мужчину, нарушителя правил дорожного движения, который набросился на патрульного полицейского.