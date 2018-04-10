Под Киевом ограбили автомобиль "Укрпочты" с пенсиями

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Киевской области напали на автомобиль "Укрпочты", который перевозил пенсии, сообщила в Facebook пресс-служба ГУНП Украины в Киевской области.

"Дерзкое разбойное нападение на начальника передвижного отделения связи "Укрпочты" и водителя, которые на легковом автомобиле перевозили деньги для выплаты пенсий гражданам, совершила группа неизвестных вооруженных лиц. Происшествие произошло сегодня вблизи с. Острая Могила Ставищенского района. Злоумышленники подрезали автомобиль служащих и, использовав слезоточивый газ, похитили у них около 200 000 гривен. После чего подожгли один из своих автомобилей и скрылись. От пламени также сгорело транспортное средство пострадавших", — сообщили в полиции.

Как сообщили в полиции, для розыска преступников на территории области был введен оперативный план "Сирена". На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство полиции Киевской области под председательством начальника Главного управления.

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