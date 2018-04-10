Пассажиры троллейбуса в Киеве разбили авто "героя парковки". Фотофакт

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Во вторник, 10 апреля, в центре столицы на Майдане Незалежности пассажиры общественного транспорта разбили стекло автомобилю, который заблокировал движение троллейбусов, сообщает Dtp.kiev.ua.

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"Зрада: в Киеве на Майдане пассажиры троллейбуса нанесли штраф на лобовом стекле водителя Хонда из Закарпатья, который припарковался на развороте габаритного транспорта. Уважаемые гости столицы. Киев не так прекрасен, как поля и холмы Закарпатья, и если там почему-то не стоят авто, наверное есть причины", — говорится в сообщении.

Ранее в Одессе водитель бросил свой автомобиль Toyota на трамвайных путях около рынка. В итоге пассажирам трамвая пришлось самостоятельно перенести машину.