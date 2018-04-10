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    Киев

    Пассажиры троллейбуса в Киеве разбили авто "героя парковки". Фотофакт

    (обновлено: )28041
    Как отмечают в соцсетях, "в Киеве на Майдане пассажиры троллейбуса нанесли штраф на лобовом стекле водителя Хонда из Закарпатья, который припарковался на развороте габаритного транспорта".
    Пассажиры троллейбуса в Киеве разбили авто
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Во вторник, 10 апреля, в центре столицы на Майдане Незалежности пассажиры общественного транспорта разбили стекло автомобилю, который заблокировал движение троллейбусов, сообщает Dtp.kiev.ua

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    "Зрада: в Киеве на Майдане пассажиры троллейбуса нанесли штраф на лобовом стекле водителя Хонда из Закарпатья, который припарковался на развороте габаритного транспорта. Уважаемые гости столицы. Киев не так прекрасен, как поля и холмы Закарпатья, и если там почему-то не стоят авто, наверное есть причины", — говорится в сообщении.

    Ранее в Одессе водитель бросил свой автомобиль Toyota на трамвайных путях около рынка. В итоге пассажирам трамвая пришлось самостоятельно перенести машину.

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