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    Киев

    Возле киевского клуба произошла драка со стрельбой

    (обновлено: )72
    По данным полиции, компания молодых людей стояла на улице возле заведения, мимо проходил мужчина. Произошла словесная перепалка, которая переросла в драку со стрельбой.
    На месте стрельбы возле ночного клуба в Киеве, 10 апреля 2018
    kiev.informator.ua

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Стрельба произошла в ночь на вторник, 10 апреля, возле возле ночного клуба Duty Free на проспекте Победы, 47 в Киеве, пострадал парень, сообщает Информатор.

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    Выстрел прозвучал около 01:45. 

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    По словам правоохранителей, компания молодых людей стояла на улице возле заведения, мимо проходил мужчина. Произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. В итоге прохожий достал пистоле и произвел выстрел.

    Как пишет издание, пострадавший от комментариев отказался, заявив, что наткнулся на гвоздь, его госпитализировали медики с ранением левой ноги, предположительно, "от патрона Флобера".

    kiev.informator.ua
    На месте стрельбы возле ночного клуба в Киеве, 10 апреля 2018

    Стрелявший скрылся с места преступления. Ведутся работы по установке личности и задержанию подозреваемого. На месте работала полиция и "скорая помощь".

    Ранее в Киеве устроили стрельбу по окнам жилых домов. Позже полиция задержала вероятных злоумышленников — двух мужчин и женщину. 

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