Возле киевского клуба произошла драка со стрельбой

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Стрельба произошла в ночь на вторник, 10 апреля, возле возле ночного клуба Duty Free на проспекте Победы, 47 в Киеве, пострадал парень, сообщает Информатор.

Выстрел прозвучал около 01:45.

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По словам правоохранителей, компания молодых людей стояла на улице возле заведения, мимо проходил мужчина. Произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. В итоге прохожий достал пистоле и произвел выстрел.

Как пишет издание, пострадавший от комментариев отказался, заявив, что наткнулся на гвоздь, его госпитализировали медики с ранением левой ноги, предположительно, "от патрона Флобера".

kiev.informator.ua На месте стрельбы возле ночного клуба в Киеве, 10 апреля 2018

Стрелявший скрылся с места преступления. Ведутся работы по установке личности и задержанию подозреваемого. На месте работала полиция и "скорая помощь".

Ранее в Киеве устроили стрельбу по окнам жилых домов. Позже полиция задержала вероятных злоумышленников — двух мужчин и женщину.