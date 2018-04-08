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    Киев

    В Киевском зоопарке произошел пожар

    (обновлено: )10701
    В зоопарке загорелась кровля одноэтажного здания. Животных из помещения, где возникло возгорание, эвакуировали.
    В Киеве горел зоопарк
    ГСЧС

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В киевском зоопарке в воскресенье, 8 апреля, произошел пожар в здании с животными, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

    По данным спасателей, в 18:01 поступило сообщение о пожаре на территории киевского зоопарка. Там загорелась кровля одноэтажного здания. Площадь возгорания составила 60 кв.м.

    ГСЧС
    В Киеве горел зоопарк

    "В 18:37 возгорание было локализовано, а в 18:50 — ликвидировано. Погибших и травмированных нет. Животных из помещения, где возникло возгорание, эвакуировали", — сообщили в ГосЧС.

    ГСЧС
    В Киеве горел зоопарк

    К тушению пожара привлекалось 23 спасателя и 4 единицы техники.

    Напомним, в Харькове загорелась квартира на первом этаже бывшего общежития. Большинство жильцов здания в это время спали, а потому спохватились не сразу.

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