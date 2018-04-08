В Киевском зоопарке произошел пожар

ГСЧС

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В киевском зоопарке в воскресенье, 8 апреля, произошел пожар в здании с животными, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

По данным спасателей, в 18:01 поступило сообщение о пожаре на территории киевского зоопарка. Там загорелась кровля одноэтажного здания. Площадь возгорания составила 60 кв.м.

ГСЧС В Киеве горел зоопарк

"В 18:37 возгорание было локализовано, а в 18:50 — ликвидировано. Погибших и травмированных нет. Животных из помещения, где возникло возгорание, эвакуировали", — сообщили в ГосЧС.

ГСЧС В Киеве горел зоопарк

К тушению пожара привлекалось 23 спасателя и 4 единицы техники.

Напомним, в Харькове загорелась квартира на первом этаже бывшего общежития. Большинство жильцов здания в это время спали, а потому спохватились не сразу.