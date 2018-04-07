Под Киевом иномарка на полном ходу насмерть сбила пешехода

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Смертельная авария произошла под Киевом на Обуховской трассе в направлении столицы.

"Водитель автомобиля Nissan, двигаясь на высокой скорости, сбил пешехода, который перебегал дорогу в непредусмотренном месте. Пешеход умер от большой потери крови. На месте работает патрульная полиция, следственно-оперативная группа", — сообщает dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua На месте смертельного ДТП под Киевом

Ранее сообщалось, что в Великобритании 73-летний мужчина на Porsche протаранил стену и ограждение, а затем упал в подземном переходе.