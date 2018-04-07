наверх
07.04.201809:59
Курсы валют НБУ
  • USD26.26- 0.07
  • EUR32.24- 0.17
Рубрики
Ещё
    Киев

    Под Киевом иномарка на полном ходу насмерть сбила пешехода

    (обновлено: )251
    Под Киевом на Обуховской трассе водитель автомобиля Nissan, двигаясь на высокой скорости, сбил пешехода, который перебегал дорогу в непредусмотренном месте.
    На месте смертельного ДТП под Киевом
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Смертельная авария произошла под Киевом на Обуховской трассе в направлении столицы.

    "Водитель автомобиля Nissan, двигаясь на высокой скорости, сбил пешехода, который перебегал дорогу в непредусмотренном месте. Пешеход умер от большой потери крови. На месте работает патрульная полиция, следственно-оперативная группа", — сообщает dtp.kiev.ua.

    dtp.kiev.ua
    На месте смертельного ДТП под Киевом

    Ранее сообщалось, что в Великобритании 73-летний мужчина на Porsche протаранил стену и ограждение, а затем упал в подземном переходе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Горбатюк
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Разлив рек в Украине. Под Харьковом критическая ситуация
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Попытка дачи взятки Ульяне Супрун. Видео
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Протоиерей Николай Данилевич
    Массовые акции радикалов в Украине