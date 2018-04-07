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    В Киеве остались дома, в которых все еще топят

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    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (966)

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    Решение о завершении отопительного сезона в столице было принято КГГА 4 апреля. По данным "Киевэнерго", по состоянию на 6 апреля от централизованного отопления были отключены около 60% потребителей.
    Киевэнерго в Киеве
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. ПАТ "Киевэнерго" отключило отопление почти в 60% потребителей "Киевэнерго". Среди них – 56% административных зданий, 70% жилых домов и 40% учебных заведений (техникумы, институты, университеты и другие). Об этом сообщает пресс-служба компании.

    Батарея
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прикрутили, а теперь отключайте. Отопление в стране сошло на нет

    Решение о завершении отопительного сезона в столице было принято КГГА 4 апреля.

    В первую очередь поставка тепла прекращается административным и жилым домам, затем по обращениям – объектам социальной сферы (детсады, школы, медицинские учреждения).

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    Отключение тепла по индивидуальным заявкам балансодержателей домов продолжается с марта. Отопительный сезон в Киеве начался 16 октября.

    Напомним, отопительный сезон в Украине действует до 15 апреля. Но отопление в городах отключают тогда, когда на протяжении трех дней среднесуточная температура не будет ниже 8 градусов. 4 апреля мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение, согласно которому полностью отключить от тепла в столице все объекты нужно до 6 апреля.

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