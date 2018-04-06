В Киеве снесли "новый церковный МАФ"

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Жители Днепровского района Киева помешали неизвестным установить "новый церковный МАФ" в зеленой зоне, сообщает активист Василий Салатов.

"Новая попытка захватить землю. Сегодня ночью в зеленой зоне на пересечении ул. Попудренко и бул. Труда появились эти сооружения: церковный ларек и вкопанный крест", — написал он на своей странице в Facebook.

Салатов также добавил, что о планирующемся строительстве церкви местных жителей не предупредили.

Позже он сообщил, что "ларек" и крест вывезли с территории.

facebook.com/VasylSalatov Территория, на которой стоял крест и "церковный МАФ" в Киеве

Напомним, в ночь на пятницу на улице Жилянской в Киеве горел деревянный храм. В результате пожара никто не пострадал, возгорание удалось ликвидировать в течение 15 минут.