Правоохранители Киева накрыли цех по розливу "элитного" алкоголя

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Полиция обнаружила в Киеве подпольный цех по незаконному изготовлению и хранению подакцизных товаров.

"Злоумышленники с целью собственного обогащения в течение 2016-2018 годов организовали систематическое незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров — алкогольной продукции с использованием брендов известных торговых марок Finlandia, Jim Beam, Metaxa и тому подобное", — сообщает прокуратура Киева.

В ходе обысков в складских помещениях изъято более 1 тыс. бутылок алкогольных изделий без соответствующих марок акцизного налога, водку "Пшеничная", расфасованную в тетрапаки общим объемом более 10 тыс. литров, жидкость с характерным запахом спирта общим объемом более 4 тыс. литров, а также оборудование для незаконного изготовления подакцизных товаров, договоры, контракты, первичные бухгалтерские документы, черновые записи, денежные средства, полученные в результате незаконной деятельности.

Прокуратура Киева В Киеве полиция выявила цех с поддельным элитным алкоголем

Ранее сообщалось, что в Киеве обнаружили подпольный мясоперерабатывающий цех, где работали нелегальные мигранты.