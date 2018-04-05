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    Массовая драка с поножовщиной произошла на Виноградаре в Киеве

    (обновлено: )12721
    Массовая драка произошла накануне поздно вечером на проспекте Свободы возле кафе "Кавказ". Одному из мужчин нанесли серьезное ножевое ранение.
    Массовая драка на Виноградаре в Киеве
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Массовая драка, которая едва не закончилась фатальным исходом, произошла на Виноградаре (Подольский район) в Киеве, передает "Киев Оперативный".

    "Массовая драка произошла 4 апреля около 23.00 на проспекте Свободы, 26 возле кафе "Кавказ". Что именно мужчины не поделили между собой и почему начался конфликт, неизвестно. По предварительной информации, в драке принимало участие более 10 человек (7 мужчин с одной стороны и 3 — с другой). Закончилась драка ударом ножом", — говорится в сообщении.

    Киев Оперативный
    Массовая драка на Виноградаре в Киеве

    Пострадавшему сразу стало плохо и его занесли в кафе. Врачи "скорой", прибывшие на место происшествия, сообщили, что у мужчины проникающее ранение под ребром, его срочно госпитализировали.

    Также отмечается что наиболее активные участники драки скрылись еще до приезда полиции. По словам очевидцев, конфликт произошел между "лицами кавказской национальности". 

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