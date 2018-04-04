В Киеве на мосту Патона забил "гейзер"

КИЕВ 4 апр — РИА Новости Украина. В Киеве в результате аварии на инженерных сетях был поврежден капитально отремонтированный в 2013 году тротуар на мосту Патона, заявили в "Укравтодоре".

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.

"Сегодня днем в результате аварии на инженерных сетях ПАО «Киевэнерго» был поврежден капитально отремонтированный в 2013 году тротуар на мосту им. Е.А. Патона. Сейчас бригада рабочих ПАО «Киевэнерго» выполняет аварийно-восстановительные работы, в связи с чем движение транспорта по мосту им. Е.А. Патона в первой полосе движения в направлении с ул. Соборности на ул. Дружбы Народов частично ограничено", — сообщает "Укравтодор".

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