В Киеве разгромили игорный зал

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В Голосеевском районе Киева на улице Лятошинского, 14, неизвестные разгромили игорное заведение. Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua в Facebook.
Погром в игорном зале Киева
Сообщается, что молодые люди скрывали лицо под балаклавами. Они ворвалась в зал игровых автоматов "Лотомаркет" и устроили там погром.
Также известно, что никто из персонала заведения не пострадал.
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В феврале на проспекте Героев Сталинграда, 65, в Киеве произошло нападение на одно из игорных заведений, был задержан подросток.