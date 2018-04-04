В Киеве разгромили игорный зал

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В Голосеевском районе Киева на улице Лятошинского, 14, неизвестные разгромили игорное заведение. Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua в Facebook.

Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook Погром в игорном зале Киева

Сообщается, что молодые люди скрывали лицо под балаклавами. Они ворвалась в зал игровых автоматов "Лотомаркет" и устроили там погром.

Также известно, что никто из персонала заведения не пострадал.

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В феврале на проспекте Героев Сталинграда, 65, в Киеве произошло нападение на одно из игорных заведений, был задержан подросток.