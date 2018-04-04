наверх
04.04.201818:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.33+ 0.17
  • EUR32.41+ 0.17
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве разгромили игорный зал

    (обновлено: )11210
    Как уточняется, молодые люди скрывали лицо под балаклавами. Они ворвалась в зал игровых автоматов "Лотомаркет" и устроили там погром.
    Погром в игорном зале Киева
    Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В Голосеевском районе Киева на улице Лятошинского, 14, неизвестные разгромили игорное заведение. Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua в Facebook.

    Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook
    Погром в игорном зале Киева

    Сообщается, что молодые люди скрывали лицо под балаклавами. Они ворвалась в зал игровых автоматов "Лотомаркет" и устроили там погром.

    Также известно, что никто из персонала заведения не пострадал.

    Cмотрите также: Стрельба у ночного клуба в Ивано-Франковске: оперативные кадры

    В феврале на проспекте Героев Сталинграда, 65, в Киеве произошло нападение на одно из игорных заведений, был задержан подросток.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Иван Бубенчик, признавшийся в убийстве двух командиров "Беркута" во время столкновений в феврале 2014 года
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Яма на дороге в Житомире
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Протоиерей Николай Данилевич
    Массовые акции радикалов в Украине
    Назар Холодницкий
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП