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    Киев

    В Киеве первоклассница пережила клиническую смерть

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    Через две минуты скорая зафиксировала клиническую смерть и вызвала реанимационную бригаду. После 5 минут реанимации девочка снова начала дышать.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Оstro.org

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В Киеве ученица первого класса пережила клиническую смерть, сообщили в Департаменте образования и науки КГГА.

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    Отмечается, что инцидент произошел утром в среду, 4 апреля, в одной из школ Соломенского района. Девочка во время перерыва потеряла сознание в буфете: подойдя к прилавку, она воскликнула "Ой!" и упала.

    В школу сразу вызвали медиков.

    Через две минуты скорая зафиксировала клиническую смерть и вызвала реанимационную бригаду. После 5 минут реанимации девочка снова начала дышать.

    В данный момент школьница находится в отделении интенсивной терапии.

    Департамент образования и науки КГГА начал расследование инцидента для выяснения подробностей произошедшего.

    Напомним, в Днепре лифт оборвался со школьницей внутри. Девочка осталась жива.

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