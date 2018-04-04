В Киеве первоклассница пережила клиническую смерть

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В Киеве ученица первого класса пережила клиническую смерть, сообщили в Департаменте образования и науки КГГА.

Отмечается, что инцидент произошел утром в среду, 4 апреля, в одной из школ Соломенского района. Девочка во время перерыва потеряла сознание в буфете: подойдя к прилавку, она воскликнула "Ой!" и упала.

В школу сразу вызвали медиков.

Через две минуты скорая зафиксировала клиническую смерть и вызвала реанимационную бригаду. После 5 минут реанимации девочка снова начала дышать.

В данный момент школьница находится в отделении интенсивной терапии.

Департамент образования и науки КГГА начал расследование инцидента для выяснения подробностей произошедшего.

Напомним, в Днепре лифт оборвался со школьницей внутри. Девочка осталась жива.