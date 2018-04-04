У Киева нет денег на очистку завода "Радикал" от ядохимикатов

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина.

Власти Киева не в силах очистить столичный завод "Радикал" от ядохимикатов, заявил во время пресс-конференции депутат Киевского городского совета, член комиссии по вопросам ЖКХ и ТЭК Валерий Гуманенко, передает УНН

"Данной проблеме — 20 лет. И она не решена даже на 10%. Мы не решим эту проблему полностью в рамках городской власти, в рамках временной контрольной комиссии. Но на сегодняшний день государство практически не обращает внимания на сложившуюся ситуацию. Я думаю, что наша основная задача — пробудить интерес государства и правительства к этой проблеме. Ведь, по предварительным данным, чтобы переработать или решить эту проблему, средств бюджета города явно не хватит", — отметил он.

По его словам, в прошлом году на утилизацию опасных отходов завода было выделено порядка 80 млн грн.

"В рамках контрольной комиссии мы рассмотрим эффективность использования этих средств — куда они направлялись, как осваивались", — пообещал Гуманенко.

Как сообщалось ранее, заброшенный химзавод "Радикал" грозит столице экологической катастрофой. Как оказалось, содержание ртути в воздухе над заводом превышает норму в 30 раз.