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    У Киева нет денег на очистку завода "Радикал" от ядохимикатов

    (обновлено: )3111
    Как сообщил депутат Киевского городского совета, проблеме завода более 20 лет: "Мы не решим эту проблему полностью в рамках городской власти, в рамках временной контрольной комиссии".
    Завод Радикал в Киеве
    @oleksiy-b

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. 

    Завод Радикал в Киеве. Архивное фото
    mesta.kiev.ua
    Завод "Радикал". Киевляне дышат ртутью, или На грани ртутного Чернобыля
    Власти Киева не в силах очистить столичный завод "Радикал" от ядохимикатов, заявил во время пресс-конференции депутат Киевского городского совета, член комиссии по вопросам ЖКХ и ТЭК Валерий Гуманенко, передает УНН.

    "Данной проблеме — 20 лет. И она не решена даже на 10%. Мы не решим эту проблему полностью в рамках городской власти, в рамках временной контрольной комиссии. Но на сегодняшний день государство практически не обращает внимания на сложившуюся ситуацию. Я думаю, что наша основная задача — пробудить интерес государства и правительства к этой проблеме. Ведь, по предварительным данным, чтобы переработать или решить эту проблему, средств бюджета города явно не хватит", — отметил он.

    По его словам, в прошлом году на утилизацию опасных отходов завода было выделено порядка 80 млн грн.

    "В рамках контрольной комиссии мы рассмотрим эффективность использования этих средств — куда они направлялись, как осваивались", — пообещал Гуманенко.

    Как сообщалось ранее, заброшенный химзавод "Радикал" грозит столице экологической катастрофой. Как оказалось, содержание ртути в воздухе над заводом превышает норму в 30 раз.

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