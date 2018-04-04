В Киеве жестоко избили и ограбили продюсера телеканала

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Группа молодых людей в ночь на среду избила и ограбила продюсера телеканала "Украина", после чего при попытке украсть товар из супермаркета напала на охранника с ножом в Киеве, злоумышленники задержаны, сообщает Информатор.

Инциденты произошли на улице Гната Юры, 6, примерно в 00:30.

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"В супермаркете задержали парней и девушек, которые при попытке вынести товар из магазина напали на охранника с ножом. В ходе разбирательства стало известно, что грабители подходят под ориентировку о нападении и грабеже мужчины неподалеку на остановке общественного транспорта. Их задержали и увезли на опознание", — говорится в сообщении.

По словам мужчины, он работает продюсером на телеканале и около 00:30 шел домой из магазина. На остановке общественного транспорта на него напали неизвестные и без разговоров начали избивать, после чего отобрали мобильный телефон, деньги и скрылись в неизвестном направлении. Пострадавший вернулся в редакцию, вызвал "скорую" и патрульных. Он получил множество травм — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рваную рану верхней губы и травму грудной клетки. Предварительно, пострадавший узнал нападавших.

kiev.informator.ua На месте избиения продюсера в Киеве

Как выяснилось, в супермаркете один из "потенциальных покупателей" достал из кармана нож и попытался ударить им охранника. Холодное оружие удалось выбить из рук, началась драка. В ходе конфликта были разбиты бутылки, об которые порезал лицо один из грабителей. Ему понадобилась помощь медиков.

На местах происшествий работали наряды патрульной полиции, полиции охраны, медики и следственно-оперативная группа. Все участники инцидентов дают показания, подозреваемые задержаны.

kiev.informator.ua На месте избиения продюсера в Киеве

Ранее в Печерском районе Киева на улице Верхний произошел инцидент со стрельбой, в котором пострадал иностранец.