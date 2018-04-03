В Киеве совершен разбойный налет на обменник

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КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Неизвестный во вторник совершил налет на пункт по обмену валют в Соломенском районе Киева, сообщает Обозреватель со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников издания, утром в помещение обменника, расположенного на Чоколовском бульваре, зашел неизвестный.

"Угрожая женщине-кассиру ножом, преступник потребовал отдать ему деньги из кассы. Женщина выдала злоумышленнику наличные в отечественной и иностранной валюте, общей суммой около 110 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

Заполучив деньги, грабитель скрылся.

Вечером во вторник неизвестный напал на отделение "Райффайзен Банка Аваль" в Киеве, бросив пакет со взрывчаткой.