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    Киев

    В Киеве совершен разбойный налет на обменник

    (обновлено: )17121
    По данным СМИ, нападение на обменник произошел утром во вторник на Чоколовском бульваре в Киеве. Мужчина, пригрозив женщине-кассиру ножом, забрал деньги из кассы и скрылся.
    Нож. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Неизвестный во вторник совершил налет на пункт по обмену валют в Соломенском районе Киева, сообщает Обозреватель со ссылкой на собственные источники.

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    По данным собеседников издания, утром в помещение обменника, расположенного на Чоколовском бульваре, зашел неизвестный.

    "Угрожая женщине-кассиру ножом, преступник потребовал отдать ему деньги из кассы. Женщина выдала злоумышленнику наличные в отечественной и иностранной валюте, общей суммой около 110 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

    Заполучив деньги, грабитель скрылся.

    Вечером во вторник неизвестный напал на отделение "Райффайзен Банка Аваль" в Киеве, бросив пакет со взрывчаткой.

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