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    Фото дня. Киевский бунт националистов против "власти олигархов"

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    Массовые акции радикалов в Украине (231)

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    Около 5500 человек приняли участие в марше и митинге националистических партий в центре Киева, мероприятия прошли без нарушений. Они требовали принять пакет законопроектов против "власти олигархов".
    Масштабный марш националистов в центре Киева 3 апреля
    Фото facebook.com/politicalpartynationalcorps/

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Сторонники партий "Свобода" и "Национальный корпус", а также организации "Правый сектор" провели во вторник марш против олигархов у зданий Кабмина и Верховной Рады в Киеве.

    Национальный корпус провел Марш силы нации За украинское будущее без олигархов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Что марш, что не марш. Националисты не в курсе нужд общества

    Они потребовали от премьер-министра Владимира Гройсмана и спикера Верховной Рады Андрея Парубия принять пакет законопроектов против "власти олигархов". Позже националисты провели митинг против "влияния олигархов на государственную власть" у здания Администрации президента Украины в Киеве.

    Смотрите также: Экскурсия в Лавре. Националисты искали "сепаратистов" и спрашивали, чей Крым

    По данным столичной полиции, в марше и митинге националистических партий приняли участие около 5,5 тысячи человек. Мероприятия прошли без нарушений.

    Кроме того, несколько представителей националистической организации "С14" пришли в Киево-Печерскую Лавру в Киеве в поиске "сепаратистов".

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    Масштабный марш националистов в центре Киева 3 апреля
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