Фото дня. Киевский бунт националистов против "власти олигархов"

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КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Сторонники партий "Свобода" и "Национальный корпус", а также организации "Правый сектор" провели во вторник марш против олигархов у зданий Кабмина и Верховной Рады в Киеве.

Они потребовали от премьер-министра Владимира Гройсмана и спикера Верховной Рады Андрея Парубия принять пакет законопроектов против "власти олигархов". Позже националисты провели митинг против "влияния олигархов на государственную власть" у здания Администрации президента Украины в Киеве.

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По данным столичной полиции, в марше и митинге националистических партий приняли участие около 5,5 тысячи человек. Мероприятия прошли без нарушений.

Кроме того, несколько представителей националистической организации "С14" пришли в Киево-Печерскую Лавру в Киеве в поиске "сепаратистов".