Киевэнерго сообщил, сколько домов в Киеве уже отключены от тепла

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина.Facebook.
"На сегодня от централизованного отопления уже отключены почти 500 домов, в том числе и офис НАК "Нафтогаз Украины", – говорится в сообщении.
Как отметили в Киевэнерго, юридические лица, ЖСК и ОСМД могут подать заявку на отключение от теплоносителя в любое время. В то же время массовое отключение столичных домов от централизованного отопления компания начнет после распоряжения КГГА о завершении отопительного сезона.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что распоряжение об окончании отопительного сезона будет подписано, если в течение трех суток средняя температура держится не ниже +8 градусов.