Киевэнерго сообщил, сколько домов в Киеве уже отключены от тепла

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина.

Киевэнерго отключило отопление в сотнях жилых домов Киева, сообщает пресс-служба компании на своей странице в Facebook

"На сегодня от централизованного отопления уже отключены почти 500 домов, в том числе и офис НАК "Нафтогаз Украины", – говорится в сообщении.

Как отметили в Киевэнерго, юридические лица, ЖСК и ОСМД могут подать заявку на отключение от теплоносителя в любое время. В то же время массовое отключение столичных домов от централизованного отопления компания начнет после распоряжения КГГА о завершении отопительного сезона.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что распоряжение об окончании отопительного сезона будет подписано, если в течение трех суток средняя температура держится не ниже +8 градусов.