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    Киевэнерго сообщил, сколько домов в Киеве уже отключены от тепла

    (обновлено: )35
    Массовое отключение столичных домов от централизованного отопления компания начнет после распоряжения КГГА о завершении отопительного сезона.
    Киевэнерго
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. 

    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Киевэнерго отключило отопление в сотнях жилых домов Киева, сообщает пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

    "На сегодня от централизованного отопления уже отключены почти 500 домов, в том числе и офис НАК "Нафтогаз Украины", – говорится в сообщении.

    Как отметили в Киевэнерго, юридические лица, ЖСК и ОСМД могут подать заявку на отключение от теплоносителя в любое время. В то же время массовое отключение столичных домов от централизованного отопления компания начнет после распоряжения КГГА о завершении отопительного сезона.

    Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что распоряжение об окончании отопительного сезона будет подписано, если в течение трех суток средняя температура держится не ниже +8 градусов.

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