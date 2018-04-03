Сотрудник НАБУ в Киеве сбил студентку - СМИ

Value Stock Images/EAST NEWS

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Вечером в понедельник руководитель одного из подразделений Национального антикоррупционного бюро сбил пешехода. Происшествие произошло в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию.

По предварительной информации, студентка одного из вузов Киева переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе, однако проигнорировала запрещающий сигнал светофора. В результате сотрудник НАБУ на собственном авто сбил девушку.

Пострадавшая была госпитализирована в больницу. По неподтвержденной информации, она находится без сознания.