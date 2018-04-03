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    Киев

    Сотрудник НАБУ в Киеве сбил студентку - СМИ

    (обновлено: )6510
    Согласно данным, студентка одного из вузов Киева переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе, однако проигнорировала запрещающий сигнал светофора.
    Аварийный знак на месте ДТП. Архивное фото
    Value Stock Images/EAST NEWS

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Вечером в понедельник руководитель одного из подразделений Национального антикоррупционного бюро сбил пешехода. Происшествие произошло в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию.

    По предварительной информации, студентка одного из вузов Киева переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе, однако проигнорировала запрещающий сигнал светофора. В результате сотрудник НАБУ на собственном авто сбил девушку.

    Пострадавшая была госпитализирована в больницу. По неподтвержденной информации, она находится без сознания.

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