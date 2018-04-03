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    Киев

    Иностранец напал на таксиста в Киеве

    (обновлено: )53
    Неизвестный напал после того, как водитель сказал о расчете за поездку. Злоумышленник приставил к шее таксиста нож и приказал отдать деньги и ценные вещи.
    В Киеве иностранец ограбил таксиста
    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В Киеве полицейские задержали иностранца за разбойное нападение на таксиста.

    Как сообщили в ГУ НП в столице, в дежурную часть Оболонского управления полиции от водителя такси поступило сообщение о том, что на него напал пассажир с ножом и отобрал 400 гривен и телефон. На место происшествия срочно прибыли правоохранители.

    /kyiv.npu.gov.ua
    В Киеве иностранец ограбил таксиста

    Заявитель рассказал, что клиент вызвал такси. Пунктом назначения был проспект Степана Бандеры, но по дороге пассажир несколько раз просил остановить авто и выходил по своим делам. Неизвестный напал после того, как водитель сказал о расчете за поездку. Злоумышленник приставил к шее таксиста нож и приказал отдать деньги и ценные вещи.

    Следственно-оперативная группа осмотрела транспортное средство и начала поиски подозреваемого. Полицейские установили личность злоумышленника и место его пребывания. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался уроженец другой страны, 1985 года рождения.

    Ранее в Киеве ограбили квартиру заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы. Преступники взломали замки и поникли в его квартиру в Днепровском районе столицы. Неизвестные украли телефон, компьютер и часы.

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