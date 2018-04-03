На двух трассах из Киева ограничили движение

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В связи с проведением капитального ремонта на участках трасс Киев — Одесса и М-03 Киев — Харьков — Довжанский ограничено дорожное движение. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Киевской области.

На трассе Киев — Одесса ограничено движение на следующих участках:

— км 29 + 000 — км 36 + 000 / с. Калиновка / (правый проезд закрыт, движение осуществляется по левому проезду);

— км 68 + 900 — км 77 + 000 / с. Гребенки / (левый проезд закрыт, движение осуществляется по правому проезда);

— км 79 + 500 — км 84 + 100 / Белая Церковь / (правый проезд закрыт, движение осуществляется по левому проезду).

На трассе М-03 Киев — Харьков — Довжанский частично ограничено движение на съезде с транспортной развязки в ГМА "Борисполь" на 33 км. Движение осуществляется по одной полосе.

Напомним, накануне премьер Украины Владимир Гройсман объявил о начале проверок качества автомобильных дорог в стране.