В центре Киева стреляли и избили иностранца

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В в Печерском районе Киева на улице Верхний произошел инцидент со стрельбой.

"В полицию в 16:50 поступило сообщение, что по улице Верхней слышны выстрелы. На месте происшествия полиция обнаружила автомобиль "Порш Кайен", у которого нашли две гильзы. Из показаний свидетелей, после того, как прозвучали выстрелы, от этой машины отъехали два автомобиля. Пострадавшего иностранца, 1988 г.р., с побоями с места происшествия забрала «скорая»: он рассказал, что его избили неизвестные. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции. При осмотре иномарки правоохранители изъяли пистолет револьвер под патрон Флобер", — сообщает подробности полиция Киева.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, свидетелей и очевидцев, а также общается с потерпевшим. Кроме этого, правоохранители проверяют записи с видеокамер наблюдения, которые могли зафиксировать данное событие.

Напомним, стрельба произошла на парковке возле торгового центра "Магеллан" в Голосеевском районе Киева.