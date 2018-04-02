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    Киев

    В центре Киева стреляли и избили иностранца

    (обновлено: )30
    В полиции сообщили, что на месте происшествия обнаружили избитого иностранца, которого впоследствии госпитализировала скорая.
    На месте стрельбы в Киеве
    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В в Печерском районе Киева на улице Верхний произошел инцидент со стрельбой.

    Полиция Украины
    REUTERS/Gleb Garanich
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    "В полицию в 16:50 поступило сообщение, что по улице Верхней слышны выстрелы. На месте происшествия полиция обнаружила автомобиль "Порш Кайен", у которого нашли две гильзы. Из показаний свидетелей, после того, как прозвучали выстрелы, от этой машины отъехали два автомобиля. Пострадавшего иностранца, 1988 г.р., с побоями с места происшествия забрала «скорая»: он рассказал, что его избили неизвестные. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции. При осмотре иномарки правоохранители изъяли пистолет револьвер под патрон Флобер", — сообщает подробности полиция Киева.

    Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, свидетелей и очевидцев, а также общается с потерпевшим. Кроме этого, правоохранители проверяют записи с видеокамер наблюдения, которые могли зафиксировать данное событие.

    Напомним, стрельба произошла на парковке возле торгового центра "Магеллан" в Голосеевском районе Киева.

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