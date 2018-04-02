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    В Киеве двое мужчин оставили жителей целого района без телефонной связи

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    Злоумышленники украли телефонный кабель, но их планам помешало срабатывание сигнализации. Через несколько минут на место происшествия прибыли участковые офицеры полиции, которые их задержали.
    Стационарный телефон
    Из открытых источников

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В столице двое мужчин оставили жителей Днепровского района без телефонной связи — злоумышленники украли телефонный кабель, но их планам помешало срабатывание сигнализации, сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции Киева.

    "Около 4 часов в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о срабатывании сигнализации у дома на улице Микитенко. По адресу первыми направились участковые полицейские, которые обслуживают эту территорию", — говорится в сообщении.

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    Как рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, по прибытию правоохранители увидели неподалеку двух подозрительных лиц, которые держали в руках провода, их остановили и допросили.

    "Мужчины — 36-летний местный житель и 40-летний гражданин другого государства — признались в краже около 15 метров телефонного кабеля. К слову, ранее они уже совершали аналогичные преступления", — сообщил подполковник полиции.

    Для документирования события вызвали следственно-оперативную группу, которая провела осмотр и изъяла вещественные доказательства. Задержанных доставили в территориальное управление полиции.

    "Сведения о краже внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 185 Уголовного кодекса Украины. На время досудебного расследования суд отпустил правонарушителей под личное обязательство", — добавил Александр Кузьмин.

    Напомним, в Тернопольской области два вагона пригородного поезда сошли с рельсов из-за того, что ранее воры похитили материалы верхнего строения пути.

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