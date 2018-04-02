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    Киев

    В Киеве взорвался автомобиль

    (обновлено: )10910
    Как стало известно, на месте взрыва работают бойцы ГСЧС и сотрудники полиции. Причины взрыва выясняются.
    В Киеве взорвался автомобиль
    facebook.com/KyivOperativ/

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Ахматовой в ночь на понедельник, 2 апреля, взорвался автомобиль Volkswagen, сообщает "Киев Оперативный".

    "В 00:50 на ул. Ахматовой 40, взорвался автомобиль  Volkswagen (AI0648AT). О пострадавших пока не сообщается. На месте взрыва работают бойцы ГосЧС и сотрудники полиции. Причины взрыва выясняются", — говорится в сообщении.

    facebook.com/KyivOperativ/
    В Киеве взорвался автомобиль

    Как сообщалось ранее, взрыв произошел в игорном заведении Малина Житомирской области, пострадавших нет.

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