В Киеве взорвался автомобиль

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Ахматовой в ночь на понедельник, 2 апреля, взорвался автомобиль Volkswagen, сообщает "Киев Оперативный".

"В 00:50 на ул. Ахматовой 40, взорвался автомобиль Volkswagen (AI0648AT). О пострадавших пока не сообщается. На месте взрыва работают бойцы ГосЧС и сотрудники полиции. Причины взрыва выясняются", — говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, взрыв произошел в игорном заведении Малина Житомирской области, пострадавших нет.