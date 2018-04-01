В киевском метро задержали мужчину с патронами

киевское управление Национальной полиции

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители изъяли патроны у мужчины на одной из станций метро в Киеве, сообщила в воскресенье пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

"Во время отработки станции работники полиции остановили мужчину для проверки документов. При осмотре его сумки обнаружили и изъяли 22 патрона калибра 5,45 миллиметра. Изъятое направили для проведения баллистической экспертизы", — говорится в сообщении.

Задержанный объяснил, что патроны нашел и решил оставить себе. Полиция завела уголовное дело по статье о незаконном обращении с боеприпасами.

Напомним, ранее одесские правоохранители задержали мужчину, у которого обнаружили шесть патронов к автомату Калашникова, а также имитационное средство военного назначения, содержащее тротил с электродетонатором.