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    Киев

    В киевском метро задержали мужчину с патронами

    (обновлено: )12510
    Задержанный объяснил, что патроны нашел и решил оставить себе. Столичная полиция завела уголовное дело по статье о незаконном обращении с боеприпасами.
    В киевском метро задержали мужчину с патронами
    киевское управление Национальной полиции

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители изъяли патроны у мужчины на одной из станций метро в Киеве, сообщила в воскресенье пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

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    "Во время отработки станции работники полиции остановили мужчину для проверки документов. При осмотре его сумки обнаружили и изъяли 22 патрона калибра 5,45 миллиметра. Изъятое направили для проведения баллистической экспертизы", — говорится в сообщении.

    Задержанный объяснил, что патроны нашел и решил оставить себе. Полиция завела уголовное дело по статье о незаконном обращении с боеприпасами.

    Напомним, ранее одесские правоохранители задержали мужчину, у которого обнаружили шесть патронов к автомату Калашникова, а также имитационное средство военного назначения, содержащее тротил с электродетонатором.

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