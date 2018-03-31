Задержан исполнитель теракта возле телеканала "Эспрессо" в Киеве

КИЕВ,31 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из исполнителей теракта возле редакции телеканала "Эспрессо", в котором погибли двое и получили ранения три человека, среди которых — народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук. Об этом сообщает издание "ІНФОРМАТОР", ссылаясь на источник в спецслужбе.

По информации источника, оперативники СБУ задержали подозреваемого в причастности к теракту 29 марта. Речь идет "о лице, которое принимало участие в изготовлении самодельного взрывного устройства и установке его в мопед, который был оставлен рядом с выходом из здания телеканала".

Источник также сообщил, что в ходе обысков мест пребывания задержанного сотрудники СБУ обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатку.

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Как сообщается, суд уже избрал задержанному меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей без права внесения залога.

Информацию о задержании прокомментировал и нардеп-"радикал" Мосийчук, который настаивает на том, теракт возле телеканала был направлен против него лично.

"Как я сообщал ранее, дело о покушении на меня раскрыто. Если один из исполнителей действительно задержан и арестован, я могу только поздравить СБУ и ГПУ с удачной операцией.

В то же время считаю, что Украина должна требовать от РФ выдать двух других исполнителей теракта, один из которых скрывается в оккупированном украинском Крыму а другой в Чечне. И о заказчиках забывать тоже не стоит… Думаю, детальные подробности раскрытия этого теракта будут сообщены СБУ и ГПУ в ближайшие дни", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

Facebook Игоря Мосийчука Комментарий Игоря Мосийчука о задержании подозреваемого в теракте

Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука — 31-летний Руслан Кушнир. Также погиб проходивший мимо Михаил Мормиль, бывший работник Юридического департамента МВД Украины.

Отметим, что ряд экспертов уже высказали аргументированные сомнения по поводу того, что Мосийчук был истинной целью теракта.