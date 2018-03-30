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    Киев

    Появились подробности зверского убийства активиста в Киеве

    (обновлено: )45520
    По словам спикера столичной полиции Оксаны Блищик, убитый мужчина жил в вагончике и охранял водоем. Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
    На месте убийства в Киеве
    informator.news

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Убитый в Киеве активист жил на базе Святошинского озера и охранял водоем, сообщила спикер столичной полиции Оксана Блищик в комментарии Обозревателю.

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    "В настоящее время известно, что мужчина жил в том вагончике и охранял водоем. Судебно-медицинская экспертиза назначена для установления причин смерти", – сказала она.

    Открыто уголовное производство по ст. 121 Уголовного кодекса Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение).

    Обстоятельства происшествия выясняет следствие. Версии совершения преступления не уточняются.

    Неизвестные убили активиста ОО "Беличанский рыбалка" Николая Ярему, который 26 марта находился на ночном дежурстве на базе Святошинского озера № 15. На его теле были многочисленные гематомы, а на лице — следы ударов, которые могли нанести посторонними предметами.

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