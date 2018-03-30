Под прокуратурой Киева люди в противогазах жгли "дымовухи"

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Акция протеста прошла в пятницу у здания прокуратуры города Киева, участники которой потребовали от прокуроров прекратить покрывать правоохранителей, неправомерно применивших силу и слезоточивый газ во время массовых общественных мероприятий.

Протест был немногочисленным.

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Некоторые активисты были в противогазах и жгли дымовые шашки.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Акция в Киеве против полицейского произвола

После акции участники передали сотрудникам прокуратуры письменное обращение.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Здание городской прокуратуры в Киеве

Ранее правоохранители неоднократно применяли слезоточивый газ при разгоне митингующих. В частности, в начале марта они снесли палаточный городок на ул. Грушевского в центре Киева. Во время демонтажа палаток пострадали несколько протестующих и полицейских. В Национальной полиции заявили, что обнаружили в лагере гранаты, "коктейли Молотова" и запалы. Правоохранители задержали более сотни протестующих.