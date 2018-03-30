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    Киев

    Киевлян в пятницу ждет самое масштабное отключение воды

    (обновлено: )19810
    Отключение станет самым масштабным в истории Киева. Ограничения будут действовать в Голосеевском, Святошинском и Соломенском районах.
    Водопроводный кран
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. В пятницу, 30 марта, в Киеве ряд районов и жилых массивов останутся без водоснабжения с 10:00 30 марта до 7:00 31 марта из-за отключения насосной водопроводной станции "Крутогорная", сообщили в столичном водоканале.

    Отключение станет самым масштабным в истории Киева.

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    Ограничения будут действовать в следующих районах:

    Голосеевский район

    район Голосеево – Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также смежные улицы;

    проспект Науки – Стратегическое шоссе и смежные улицы.

    Святошинский район

    "Никольская Борщаговка" в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц.

    Соломенский район

    жилой массив "Первомайский" в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовского бульвара, вул. Питерской и смежных улиц;

    жилой массив "Соломенка" в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского;

    жилой массив "Чоколовка" (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта "Киев") – полностью;

    группа жилых массивов "Отрадный" (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новополевая и Пост-Волынская) – полностью.

    Ограничение водоснабжения на верхних этажах многоэтажной застройки:

    Голосеевский район

    жилые массивы "Теремки-1", "Теремки-2" – полностью;

    многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц;

    район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м "Теремки";

    Святошинский район

    жилой массив "Никольская Борщаговка" – полностью;

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    жилой массив "Южная Борщаговка" – полностью;

    жилой массив "Академгородок" в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц;

    район Галаганы в границах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы.

    Соломенский район

    район Шулявка в границах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц.

    Шевченковский район

    жилой массив "Нивки" – полностью.

    Как сообщалось ранее, в Киеве задолженность потребителей тепловой энергии перед ПАО "Киевэнерго" на 1 марта 2018 года увеличилась на 437 млн ​​гривен — до 5,62 млрд грн.

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