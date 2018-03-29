В Киеве улицу в честь Жукова хотят переименовать в ул. Кубанской Украины

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Улицу Маршала Жукова в Деснянском районе Киева намерены переименовать в улицу Кубанской Украины. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Киевского горсовета.

В тексте сообщения указывается, что подобное решение поможет восстановлению исторической памяти о государственном образовании на Кубани — Кубанской Украине.

Решение об изменении названия утвердила комиссия Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

Для переименования улицы необходимо рассмотреть это решение на пленарном заседании Киевского горсовета.

В феврале министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, комментируя строительство моста через Керченский пролив, заявил, что "этот мост будет удобным соединением украинского Крыма и украинской Кубани".