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    Киев

    В Киеве улицу в честь Жукова хотят переименовать в ул. Кубанской Украины

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    Решение об изменении названия утвердила комиссия Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики. Для переименования улицы необходимо рассмотреть это решение на пленарном заседании Киевского горсовета.
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    antifashist.com

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Улицу Маршала Жукова в Деснянском районе Киева намерены переименовать в улицу Кубанской Украины. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Киевского горсовета.

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    В тексте сообщения указывается, что подобное решение поможет восстановлению исторической памяти о государственном образовании на Кубани — Кубанской Украине.

    Решение об изменении названия утвердила комиссия Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

    Для переименования улицы необходимо рассмотреть это решение на пленарном заседании Киевского горсовета.

    В феврале министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, комментируя строительство моста через Керченский пролив, заявил, что "этот мост будет удобным соединением украинского Крыма и украинской Кубани".

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