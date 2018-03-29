В киевской больнице пенсионер покончил с собой

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Пожилой мужчина покончил жизнь самоубийством в одном из отделений Киевской клинической больницы №8, сообщает Обозреватель со ссылкой на медиков.

По данным медработников, трагедия произошла 28 марта.

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Погибшим оказался 80-летний мужчина. О том, что побудило пенсионера совершить суицид, в настоящее время не известно.

Ранее правоохранители спасли 40-летнюю женщину, которая после смерти мужа пыталась покончить с собой в Броварах Киевской области.