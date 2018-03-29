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    Киев

    В Киеве задержана группа, оформлявшая паспорта для ДНР и ЛНР

    (обновлено: )16
    Злоумышленники обеспечивали клиентов поддельными паспортами одной из стран Ближнего Востока. Среди заказчиков документов были, в частности, участники незаконных вооруженных формирований самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
    Задержание группы, оформлявшей паспорта для ДНР и ЛНР
    Facebook СБУ

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали механизм оформления поддельных документов для выезда в страны Европейского Союза лицам, причастным к участию в незаконных вооруженных формированиях самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства.

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    Правоохранители установили, что трое злоумышленников обеспечивали клиентов поддельными паспортами одной из стран Ближнего Востока. Среди заказчиков документов были, в частности, участники незаконных вооруженных формирований непризнанных ДНР и ЛНР, которые решили "легализоваться" в Европе.

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    "Дельцы вклеивали фотографии в оригинальный бланк незаконно полученного документа с использованием неаутентичных голограмм и искусственным нанесением соответствующих средств защиты паспортного документа", — говорится в сообщении.

    Оперативники спецслужбы задокументировали, что к механизму нелегальной переправки граждан в страны ЕС были причастны работники Государственной пограничной службы Украины.

    Facebook СБУ
    Задержание группы, оформлявшей паспорта для ДНР и ЛНР

    Сотрудники СБУ задержали в Киеве и области трех организаторов группировки. Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили оборудование и оргтехнику для изготовления подельных документов, бланки, печати, готовые фальсифицированные паспорта и другие документы с признаками и элементами подделки, значительное количество наличности, огнестрельное оружие и более трех тысяч патронов различного калибра.

    Facebook СБУ
    Задержание группы, оформлявшей паспорта для ДНР и ЛНР

    В рамках уголовного производства, открытого по признакам ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. 

    Facebook СБУ
    Задержание группы, оформлявшей паспорта для ДНР и ЛНР

    Напомним, ранее СБУ запретила въезд в Украину российским дипломатам, которых выдворили из Британии. 

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