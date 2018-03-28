В Киеве осыпается Воздухофлотский мост. Фотофакт

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Киеве от Воздухофлотского моста отвалились куски бетона и упали на проезжающий под путепроводом автомобиль.

"Стоит себе на светофоре в центре Киева адвокат на экологичном электрокаре Ниссан Лиф, как вдруг сверху падает тяжелое наследие коммунистического прошлого — элементы уставшего Воздухофлотского путепровода. Хорошо, что на капот, а не лобовое. Обломки размером по 5-15 см и весом до полкило. Вызвал 102, ждут патрульную полицию", — сообщает портал dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua Автомобиль, на который упала часть моста

dtp.kiev.ua В Киеве продолжает осыпаться Воздухофлотский мост

Ранее сообщалось, что в Киеве под Воздухофлотским мостом застрял грузовой автомобиль, перевозящий рекламные баннеры.