В Киевской области жестоко пытали и убили пенсионеров

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Ирпене Киевской области жестоко пытали и убили 81-летнего мужчину и его 79-летнюю жену.

В прокуратуре Киевской области сообщили, что пытала стариков супружеская пара — 47-летняя женщина и 52-летний мужчина.

Мотивом убийства стало то, что потерпевшая женщина сдавала в аренду квартиры и постоянно имела средства.

После пыток и убийства пенсионеров, злоумышленники вынесли из дома 3500 долларов.

В настоящее время по процессуального руководства прокуратуры Киевской области задержанной женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п.п. 1,6,12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. ЕЕ мужа, сбежавшего в Польшу, ждет экстрадиция.

Ранее в Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что в 2017 году в Украине убили почти на 900 человек меньше, чем в 2016 году — совершено 5 180 убийств.