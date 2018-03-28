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    Киев

    В Киевской области жестоко пытали и убили пенсионеров

    (обновлено: )21103
    В прокуратуре сообщили, что супружеская пара, замучившая до смерти пенсионеров, украла у них 3500 долларов.
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    УНИАН

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Ирпене Киевской области жестоко пытали и убили 81-летнего мужчину и его 79-летнюю жену.

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    РИА Новости Украина
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    В прокуратуре Киевской области сообщили, что пытала стариков супружеская пара — 47-летняя женщина и 52-летний мужчина.

    Мотивом убийства стало то, что потерпевшая женщина сдавала в аренду квартиры и постоянно имела средства. 

    После пыток и убийства пенсионеров, злоумышленники вынесли из дома 3500 долларов.

    В настоящее время по процессуального руководства прокуратуры Киевской области задержанной женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п.п. 1,6,12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. ЕЕ мужа, сбежавшего в Польшу, ждет экстрадиция.

    Ранее в Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что в 2017 году в Украине убили почти на 900 человек меньше, чем в 2016 году — совершено 5 180 убийств.

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