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    Киев

    Националисты "Братства" пикетируют телеканал ZIK и готовятся к его блокаде

    (обновлено: )26512
    Националисты выкрикивают "Свободу Зику!" и "Руки прочь от Зика!"". По их данным, готовится продажа телеканала Виктору Медведчуку и участники акции намерены не допустить этого.
    Пикет у телеканала ZIK
    Скриншот видео

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Националисты организации "Братство" пришли с пикетом под офис телеканала ZIK в Киеве. 

    Собравшиеся выкрикивают "Свободу Зику!" и "Руки прочь от Зика!"". Как объясняют в громкоговорители сами пикетчики, по их данным, готовится продажа телеканала Виктору Медведчуку и участники акции намерены не допустить этого.

    Также на месте присутствует лидер "Братства" Дмитрий Корчинский.

    Как заявили участники митинга, там собрались "ветераны и патриоты", которые против продажи канала Виктору Медведчуку. "Работу канала сегодня будут блокировать. Митинг перерастет в блокаду канала", — сказали они.

    Креативный продюсер телеканала Наталья Влащенко опровергла подготовку телеканала к продаже Медведчука и заявила, что ZIK, в случае блокады, "будет бороться".

    По данным источников "Страны" на телевизионном рынке, в последний месяц представители главы МВД Арсена Авакова выходили на владельца ZIK Петра Дыминского с предложением продать канал в обмен на закрытые уголовных дел против Дыминского.

    Однако стороны так и не смогли прийти к соглашению, чем, возможно, и объясняется нынешнее обострение вокруг телеканала.

    Ранее сообщалось, что телеканал NewsOne подает в суд на Национальную полицию в связи с закрытием производства о  блокировании редакции телеканала активистами в начале декабря прошлого года.

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