Националисты "Братства" пикетируют телеканал ZIK и готовятся к его блокаде

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КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Националисты организации "Братство" пришли с пикетом под офис телеканала ZIK в Киеве.

Собравшиеся выкрикивают "Свободу Зику!" и "Руки прочь от Зика!"". Как объясняют в громкоговорители сами пикетчики, по их данным, готовится продажа телеканала Виктору Медведчуку и участники акции намерены не допустить этого.

Также на месте присутствует лидер "Братства" Дмитрий Корчинский.

Как заявили участники митинга, там собрались "ветераны и патриоты", которые против продажи канала Виктору Медведчуку. "Работу канала сегодня будут блокировать. Митинг перерастет в блокаду канала", — сказали они.

Креативный продюсер телеканала Наталья Влащенко опровергла подготовку телеканала к продаже Медведчука и заявила, что ZIK, в случае блокады, "будет бороться".

По данным источников "Страны" на телевизионном рынке, в последний месяц представители главы МВД Арсена Авакова выходили на владельца ZIK Петра Дыминского с предложением продать канал в обмен на закрытые уголовных дел против Дыминского.

Однако стороны так и не смогли прийти к соглашению, чем, возможно, и объясняется нынешнее обострение вокруг телеканала.

Ранее сообщалось, что телеканал NewsOne подает в суд на Национальную полицию в связи с закрытием производства о блокировании редакции телеканала активистами в начале декабря прошлого года.