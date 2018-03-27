Без застроек. В Киеве Труханов остров получит статус заказника

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса депутаты согласовали проект решения "Об объявлении ландшафтным заказником местного значения "Труханов остров".

"Предложенный проект решения предусматривает объявление территории острова Труханов и острова Мижмостний ориентировочной площадью 27,44 га ландшафтным заказником местного значения. Землепользователями этой территории является КП "Дарницкое лесопарковое хозяйство" и КП "Плесо", — сообщает Киевсовет.

В территорию входят ​​14 озер и лиственный лес, а также редкие виды растений и животных, внесенные в Конвенцию об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе и Красную книгу Украины.

Так что предоставление статуса природно-заповедного фонда сделает невозможным использование этих земель для застройки и мелиорации.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные попытались спилить деревья на участке земли между домами 123 и 127 по улице Саксаганского в Шевченковском районе Киева, чтобы расчистить участок под строительство здания с торгово-офисными помещениями. Местные жители пытались их остановить, завязалась потасовка, в которой одной женщине сломали ногу.