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    Киев

    Без застроек. В Киеве Труханов остров получит статус заказника

    (обновлено: )28
    В Киевсовете планируют объявить Труханов остров ландшафтным заказником местного значения. Предоставление статуса природно-заповедного фонда сделает невозможным использование этих земель для застройки и мелиорации.
    Пешеходный переход на Труханов остров в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса депутаты согласовали проект решения "Об объявлении ландшафтным заказником местного значения "Труханов остров".

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    "Предложенный проект решения предусматривает объявление территории острова Труханов и острова Мижмостний ориентировочной площадью 27,44 га ландшафтным заказником местного значения. Землепользователями этой территории является КП "Дарницкое лесопарковое хозяйство" и КП "Плесо", — сообщает Киевсовет.

    В территорию входят ​​14 озер и лиственный лес, а также редкие виды растений и животных, внесенные в Конвенцию об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе и Красную книгу Украины.

    Так что предоставление статуса природно-заповедного фонда сделает невозможным использование этих земель для застройки и мелиорации.

    Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные попытались спилить деревья на участке земли между домами 123 и 127 по улице Саксаганского в Шевченковском районе Киева, чтобы расчистить участок под строительство здания с торгово-офисными помещениями. Местные жители пытались их остановить, завязалась потасовка, в которой одной женщине сломали ногу.

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