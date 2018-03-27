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    Киев

    В Киеве ограничат движение на южном и северном направлениях

    (обновлено: )27
    Пресс-служба Киевской городской госадминистрации опубликовала график ограничения движения транспорта на Южном мосту и близ Северного моста.
    Северный мост (бывший Московский) в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ,27 мар — РИА Новости Украина. В Киеве в связи с проведением ремонтных работ частично ограничат движение транспорта по Южному мосту и по путепроводам близ Северного (ранее Московского) моста, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

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    Ограничение движения произойдет 27 марта.

    График ограничения движения:

    с 10:00 до 14:00 путепроводом через ул. Героев Сталинграда возле Северного моста в направлении жилого массива Троещина;

    с 14:00 до 19:00 путепроводом через ул. Героев Сталинграда возле Северного моста в направлении ст. м. "Почайна" ("Петровка")

    с 10:00 до 14:00 по Южному мосту в направлении жилого массива Позняки;

    с 14:00 до 19:00 по Южному мосту в направлении центра города.

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