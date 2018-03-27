В Киеве ограничат движение на южном и северном направлениях

КИЕВ,27 мар — РИА Новости Украина. В Киеве в связи с проведением ремонтных работ частично ограничат движение транспорта по Южному мосту и по путепроводам близ Северного (ранее Московского) моста, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Ограничение движения произойдет 27 марта.

График ограничения движения:

с 10:00 до 14:00 путепроводом через ул. Героев Сталинграда возле Северного моста в направлении жилого массива Троещина;

с 14:00 до 19:00 путепроводом через ул. Героев Сталинграда возле Северного моста в направлении ст. м. "Почайна" ("Петровка")

с 10:00 до 14:00 по Южному мосту в направлении жилого массива Позняки;

с 14:00 до 19:00 по Южному мосту в направлении центра города.

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