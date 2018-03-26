У пассажира киевского метро изъяли 2,5 кг пороха

ГУНП в Киеве

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Полицейские задержали в метро в Киеве мужчину, у него изъяли 2,5 килограмма пороха, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

"На станции столичной подземки у пассажира изъяли 2,5 килограмма пороха… Во время несения службы на станции метро "Вокзальная" полицейские метрополитена обратили внимание на пассажира с сумкой, который заметно нервничал. Правоохранители остановили его для проверки личности, а в сумке обнаружили несколько пакетов с неизвестным порошкообразным веществом", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что под Житомиром изъяли 6,3 тыс литров алкогольного фальсификата.