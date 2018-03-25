Участники шествия в Киеве требовали отставки Луценко

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. В Киеве прошли мероприятия по чествованию памяти Героя Украины, председателя Народного руха Украины (1992-1999 гг.) Вячеслава Чорновила.

Как сообщает Укринформ, главным событием стало вече с шествием к Администрации Президента и требования, среди которых отставка генпрокурора Украины из-за ненадлежащего расследования по делу гибели Чорновила.

Начались мероприятия с возложения цветов к памятному кресту Чорновилу на пятом километре трассы Борисполь – Золотоноша на месте гибели. Там была отслужена панихида, также состоялись выступления присутствующих о состоянии расследования дела об убийстве политика.

Позднее несколько сотен человек приняли участие в вече возле памятника Чорновилу. Состоялось возложение цветов и выступления руководства Народного руха, соратников, друзей и близких погибшего политика.

После этого состоялось шествие через Майдан Незалежности и Аллею Героев Небесной сотни к Администрации Президента. На Банковой представители Народного руха объявили свои требования, среди которых — надлежащее расследование дела убийства Чорновила.

Как заявили в Народном рухе, многие обстоятельства гибели Чорновила в автомобильной катастрофе свидетельствуют о сомнительности официальной версии о случайности аварии, и тем самым свидетельствуют, что это было спланированным убийством.

Руховцы напомнили, что в апреле 2014 года суд возобновил расследование по делу о смерти Чорновила, а в феврале 2017 года более 300 народных депутатов обратились к генпрокурору Юрию Луценко с просьбой взять под личный контроль расследование дела.

"Прошел год со времени обращения к генеральному прокурору Украины. Конституционное большинство парламента таким образом предоставило политический вотум доверия обновленной и реформированной Генеральной прокуратуре Украины и ее новому руководителю Юрию Луценко в расследовании убийства, которое изменило ход украинской истории. К сожалению, объективного расследования убийства Вячеслава Чорновила и Евгения Павлова так и нет", — заявили в Народном рухе Украины.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что внефракционный народный депутат Надежда Савченко в рамках расследования дела по подозрению в организации госпереворота пройдет психиатрическую экспертизу.